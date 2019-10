Omgaan met rouw: drie experts geven advies

De kunstenaar van de dood, zoals Floors wordt genoemd, biedt nabestaanden troost. Want de dagen tussen overlijden en uitvaart zijn belangrijker dan iedereen denkt. ,,Ik merk dat het zien van de overledene helpt bij de bewustwording en het begin van berusting. Het is de bevestiging die mensen nodig hebben. Vaak krijgen ze van politie of uitvaartverzorgers te horen dat het lichaam niet meer toonbaar is. Maar wat is niet toonbaar? Als het gelaat verminkt is door zelfdoding op het spoor of door een verkeersongeval, kun je ook een ander lichaamskenmerk zo netjes mogelijk maken. Een tatoeage, een hand of een ander deel. Het gaat om herkenning. Die is heel belangrijk voor nabestaanden.’’



Een tragische illustratie hiervan is de dood van een 3-jarige peuter die zijn korte leven alleen in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Floors komt bij de ouders thuis om het jongetje te verzorgen. Daar loopt de vader met z’n overleden zoontje op de arm om hem voor het eerst in het zelfgemaakte bedje te leggen. De moeder kleedt haar kind voor het eerst zonder slangetjes en bijbehorende apparaten aan. Ze smeert hem elke dag met crème in en zit uren naast hem zonder het gepiep van ziekenhuisapparatuur.



,,Ze heeft een paar dagen met hem zitten tutten. Ze had iets in te halen.’’ Floors denkt er geëmotioneerd aan terug. ,,Op de dag van de uitvaart zagen ze dat hij was achteruitgegaan. Het was het moment om definitief afscheid te nemen. Het was goed dat het kindje de laatste dag er niet meer zo mooi uit zag. Dat heeft de ouders geholpen bij de bewustwording en was een grote eerste stap in de rouwverwerking.’’