Omgebrachte vrouw is 23-jarige rugbyster Renée, verdachte is bekende Scheveningse ondernemer

Arrestatieteam

Een arrestatieteam staat maandagochtend vroeg voor de deur van een woning en garage aan de Treilerweg in Scheveningen. De 41-jarige bewoner is werkzaam voor een verwerker van kantoor- en bedrijfsafval. De dag daarop is de forensische opsporing van de politie druk bezig met onderzoek in de woning en garage.



De politie heeft nog niet bekend gemaakt waarvoor hij is opgepakt. In reacties op sociale media wordt de man door meerderen gelinkt aan de Doorniksestraat. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is, is momenteel nog onduidelijk.



Renée is speelster van Ladies Xtreme, een damesteam van rugbyclub HRC. Dat is opgericht ter nagedachtenis aan Ximena Pieterse, die in 2012 op 15-jarige leeftijd werd doodgestoken.



,,De dood van Renée is als een bom binnengekomen”, zegt Bonni May, nu coach van het team. ,,Niet door ziekte of een ongeluk. Gewoon door een idioot. Ik vraag me af waar het met deze tijd heen gaat.”