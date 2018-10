Provinciehuis Flevoland afgezet vanwege verdacht pakketje en spandoeken Oostvaardersplassen

Het personeel van het provinciehuis wordt opgevangen in het stadhuis. De EOD is momenteel bezig met het onderzoek van het verdachte pakket bij het provinciehuis.

De eerste melding van de verdachte situatie was om 5.12 uur. Om 05.49 uur werd gemeld dat de politie de omgeving van het provinciehuis heeft afgezet.



Op Twitter circuleert een afbeelding van een spandoek met de tekst Welkom in de schiettent van SBB. Met dat laatste wordt mogelijk Staatsbosbeheer bedoeld. Vorige maand besloot de provincie Flevoland dat er zeker duizend herten in de Oostvaardersplassen zullen worden afgeschoten.



De politie weet nog niet of er een verband is tussen de spandoeken en het aangetroffen verdachte pakketje.