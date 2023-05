Omkopen van ambtenaren door tussenpersonen is verdienmodel geworden, zegt Rijksrecherche

De Rijksrecherche maakt zich zorgen over de opkomst van criminele tussenpersonen die ambtenaren omkopen om gegevens te verkrijgen en deze aan criminele organisaties doorverkopen. Algemeen directeur Arthur van Baaren van de Rijksrecherche zegt in een interview in NRC dat ‘het corrumperen van ambtenaren een verdienmodel is geworden’.

Waar voorheen een corrupte ambtenaar en crimineel elkaar vaak al kenden, via bijvoorbeeld school of uit de buurt, gaan tussenpersonen nu bewust op zoek naar ambtenaren die zij kunnen corrumperen, zegt Van Baaren tegen de krant. ,,De informatie die ze zo vergaren, verkopen ze dan door aan een of meerdere criminele organisaties.”

De Rijksrecherche baseert zich hierbij op onderzoek naar data uit cryptotelefoons, in samenwerking met de Landelijke Recherce. Volgens Van Baaren zijn overheidsinstellingen vaak nog te naïef en zijn medewerkers zich er niet of nauwelijks van bewust dat er onder criminelen veel belangstelling is voor informatie die ze hebben. Het gaat dan om persoonsgegevens: namen, adressen, kentekens en paspoort- of rijbewijsnummers.

Grote zorgen

Het aantal onderzochte zaken is al jaren redelijk stabiel, maar van Baaren maakt zich vooral zorgen over het soort zaken. De opkomst van de zelfstandige tussenpersoon die criminelen faciliteert heeft hem ‘verrast’. ,,En gezien de grote hoeveelheid geld die er omgaat in de drugseconomie baart mij dat grote zorgen.”

De baas van de Rijksrecherche zou graag willen dat voor sommige overheidswerkzaamheden, zoals het uitgeven van een paspoort, de ambtenaar gecertificeerd moet zijn. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is volgens hem namelijk niet altijd voldoende. ,,Als het om corruptie en het lekken van informatie gaat, hebben we in 2022 49 zaken in onderzoek genomen, zo staat in ons jaarverslag dat woensdag verschijnt”, zegt Van Baaren. ,,Maar los van de aantallen, maak ik me vooral zorgen over het soort zaken.”

Valse paspoorten voor Taghi

Als voorbeeld noemt hij een voormalig gemeenteambtenaar in Den Haag die eind vorig jaar is veroordeeld voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi en Naoufal F. Daar kreeg ze 1000 euro per paspoort voor - volgens Van Baaren een schijntje voor criminelen, die ’met zo’n paspoort ongezien de wereld over kunnen reizen'. Ook zij werd benaderd door een contactpersoon die de rechtbank de schakel tussen de boven- en onderwereld noemde. ,,Dit is helaas geen incident, we zien dit wel vaker”, aldus Van Baaren.