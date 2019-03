‘Omstanders grijpen wél in bij vechtpartijen op straat’

Fatale schietpar­tij Geleen vastgelegd in 112-ge­sprek: ‘Ik ben geraakt, ik ben geraakt’

9:24 Een schietpartij in Geleen waarbij in april vorig jaar de 34-jarige Radjan Kalicharan omkwam, blijkt te zijn vastgelegd in een 112-gesprek. Het slachtoffer had de alarmcentrale aan de lijn toen de fatale schoten gelost werden.