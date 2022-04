Omstreden bestuurder SvPO wil opstappen als minister scholen redt

Dat schrijft Van Denderen in brieven aan ouders en de bewindsman die in handen zijn van deze website. In de brief aan de minister staat ook letterlijk een ultimatum: ‘Ik doe daarom de dringende oproep aan u om vóór de meivakantie, dus uiterlijk 22 april, te garanderen dat u de acht scholen komende zes jaar niet meer zult korten op de bekostiging en ook als een school (tijdelijk) onder de opheffingsnorm komt of dreigt te komen de school de gelegenheid geeft om in die periode weer boven die norm te komen.’

Zonder deze garantie is de opheffing van in elk geval zes scholen niet te voorkomen, aldus de bestuurder. ‘Indien deze afspraak over de continuïteit voor leerlingen, docenten en ouders gemaakt kan worden, ben ik van mijn kant van harte bereid om het bestuur over te dragen aan een door u voor te dragen bestuurder.’

Ernstig in gevaar

Het onderwijs op acht zogeheten SvPO-scholen (Scholen voor Persoonlijk Onderwijs) in Nederland is ernstig in gevaar gebracht doordat Van Denderen financieel wanbeleid heeft gevoerd, blijkt uit uitgebreid onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs dat vrijdag na tussenkomst van de rechter naar buiten kwam.

De inspectie nam de huisvesting van de acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengelo, Geldermalsen, Kapelle en Hurdegaryp grondig onder de loep. Daarbij is wanbeheer vastgesteld.

De waakhond deed eerder al aangifte bij het OM tegen de bestuurder van de scholengroep. Hij zou ‘een of meerdere strafbare feiten hebben gepleegd’. Onderwijsminister Dennis Wiersma vindt dat de bestuurder van de acht scholen nu zo snel mogelijk moet opstappen. Doet Van Denderen dat niet, dan kan de bewindsman stoppen met geld overmaken aan de scholen.

Tendentieus

Aan de ouders schrijft Van Denderen wederom dat de inspectierapporten ‘tendentieus’ zijn. Ook is hij ‘verbijsterd’ over de negatieve uitlatingen van minister Wiersma over het onderwijs van de scholen. ‘De inspectierapporten en de uitlatingen van de minister hebben de scholen in een slecht daglicht geplaatst. Door de negatieve publiciteit is een grote druk op nieuwe instroom van leerlingen ontstaan. Terwijl de resultaten op onze scholen goed zijn en leerlingen veelal een prachtige ontwikkeling doormaken.’

Volgens de bestuurder is er echter ‘een lichtpunt’. Hij besluit: ‘De minister stelt op de website van de Rijksoverheid dat de SvPO-scholen open blijven. Laten we hem daar aan houden.’

Minister Wiersma gaf vrijdag al aan dat hij het vertrouwen definitief heeft verloren in de huidige SvPO-bestuurder. Van Denderen was vandaag niet bereikbaar voor een verdere toelichting.