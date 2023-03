Omstreden coronacritici in vizier OM, verdachten ‘steken donaties in eigen zak’

De verdachten werkten nauw samen met een omstreden Duitse advocaat die in eigen land wordt beticht van grootschalige oplichting. Het gaat om de ondernemers Pieter K. en zijn dochter Jade K., oprichters van de zelfbenoemde omstreden ‘onderzoekscommissie’ BPOC2020. Zij hebben volgens het OM donaties van bezorgde burgers in eigen zak gestoken.

Dinsdagochtend vroeg viel de politie het huis binnen van Pieter K. en zijn echtgenote, bevestigt een buurman. ,,Het was redelijk intens”, zegt hij. ,,Ik zag een agent of tien, sommigen droegen bivakmutsen. Er was ook een stormram, maar die werd niet gebruikt. Ik had het idee dat hij verbaasd was dat vrouwlief ook werd meegenomen. Want ik hoorde hem zeggen: ‘Mijn vrouw’.”

Reformatorische kring

In de afgelopen jaren groeiden vader en dochter uit tot twee van de bekendste coronacritici. Met hun stichting, vooral populair in reformatorische kring, zamelen ze geld in en proberen ze door middel van hoorzittingen en rechtszaken misstanden in de aanpak van de coronacrisis aan de kaak te stellen. Het kabinet zou zich volgens het vaderdochterkoppel schuldig maken aan ‘foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd’.

In plaats van de regering wordt echter nu het drietal aangeklaagd op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. Het Openbaar Ministerie wil de namen van de verdachten niet bevestigen.

Donaties voor onderzoek

In hun onderzoek naar de overheid spraken vader en dochter zogezegd met ‘tientallen’ gekwalificeerde artsen, agenten en wetenschappers. Uit die gesprekken ontstonden rapporten die lezers tegen betaling konden lezen. Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren hiervan zijn verkocht. Ervaren wetenschappers uitten openlijk kritiek op de rapporten, omdat daarin uitsluitend aannames en insinuaties zouden staan.

Ook maakte de BPOC2020 valse beloftes over een nog te verschijnen rapport over zogenaamde schokkende verhalen binnen de politie. Zeker tachtig agenten zouden hierover hebben verklaard. Bewijs leverde het tweetal nooit. In de tussentijd werd wel om donaties gevraagd zodat het onderzoek in leven kon worden gehouden.

Strafbaar en omstreden

De commissie BPOC2020 was van begin af aan omstreden. Het OM wilde Pieter K., in vrije tijd een dominee, eerder vervolgen omdat hij een doctorandus-titel opvoerde zonder daarvoor de benodigde academische graad te hebben gehaald. Dat is in Nederland strafbaar.

Het OM zag uiteindelijk af van vervolging omdat K. de titel niet meer zou gebruiken. Tegelijkertijd bleef K. overtuigd van zijn gelijk. Zo dreigde hij het kabinet voor het Internationaal Strafhof te slepen wegens genocide en bood hij bij bijwerkingeninstituut Lareb informatie aan waaruit zou blijken dat de coronavaccins dodelijk waren.

K. en zijn dochter zochten in livestreams en videoboodschappen geregeld de confrontatie op. Ze deden regelmatig aangifte tegen beleidsmakers zoals Hugo de Jonge en dreigden ook met rechtszaken tegen wetenschappers, onder wie tegen de Belgische topviroloog Marc van Ranst. Die twijfelde van meet af aan aan de goede intenties van de commissie. ‘De donaties en het privé-vermogen komen al maandenlang op eenzelfde privé-bankrekening. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen dit heel verdacht vinden’, twitterde Van Ranst in de zomer van 2021.

Op de arrestaties reageert Van Ranst verheugd: ‘Hun ‘buitenparlementaire onderzoekscommissie’ was een amateurtoneelgezelschap die ‘verhoren’ deed over de coronacrisis om een ‘tribunaal’ te organiseren, en vooral een vehikel om geld af te troggelen van argeloze wappies’, schrijft hij op Twitter.

Onbetrouwbaar

De commissie van K. werkte lange tijd nauw samen met ideologisch verwante onlineplatforms als Blckbx.tv en Café Weltschmerz. Ook bekende coronacritici als Gideon van Meijeren, Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols en opiniepeiler Maurice de Hond legden als ‘deskundigen’ verklaringen af over het coronabeleid. Een aantal platforms verbrak op een gegeven moment echter de samenwerking omdat zij BPOC2020 niet langer betrouwbaar vond.

Binnen de eigen commissie ontstond na verloop van tijd ook onrust. Diverse leden van de raad van advies trokken zich om onduidelijke redenen terug. Eén van hen reageert donderdag verrast op het nieuws van de arrestaties. ,,Ik weet helemaal nergens van. Ik zit al een jaar niet meer bij die commissie. Ik heb er niets meer over gehoord.” Haar naam staat nog wel op de website.

Oplichting

Advocaat Bart Maes, voorheen verbonden aan de commissie, ontkende lange tijd dat de familie K. donatiegelden zou gebruiken voor privé-doeleinden. ‘De heer en mevrouw K. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, toen niet, nu niet en straks niet’, reageerde de raadsman destijds op een bericht van viroloog Van Ranst. Maes reageert verrast op de aanhoudingen, maar kan geen verder geen commentaar geven vanwege ‘geheimhoudingsplicht’. Hij zegt hen al sinds 2021 niet meer te vertegenwoordigen.

Reiner Fuellmich

Saillant is de samenwerking met de Duitse advocaat Reiner Fuellmich, die een volkstribunaal hield en geld inzamelde om een claim tegen de Staat in te dienen. Ook Fuellmich wordt nu door voormalige sympathisanten beticht van oplichting. Hij zou honderdduizenden euro's aan donatiegeld hebben opgestreken.

De drie verdachten uit Alphen aan den Rijn zitten momenteel in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat gebeurt doorgaans alleen als er sprake is van een verdenking van een ernstig strafbaar feit.