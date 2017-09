Omstreden directeur diversiteit voortijdig weg bij politie Amsterdam

Elatik leidde het programma ‘Politie van iedereen’, dat is bedoeld om het Amsterdamse politiekorps beter te laten aansluiten bij de multiculturele samenleving. ‘In onderling overleg’ is besloten dat Elatik stopt met haar werkzaamheden, zo staat in een brief van de eenheidsleiding in bezit van deze krant. Zelf spreekt ze van een ‘eigen besluit’.

Volgens de eenheidsleiding gaat het programma dat door Elatik is opgezet ‘een nieuwe fase’ in. ‘En daar is een andere benadering én sturing voor nodig’, aldus de politietop.

Ophef

Het vertrek van de voormalige PvdA-politica volgt op een reeks publicaties over het Amsterdamse idee om het dragen van een hoofddoek door agenten toe te staan. Elatik lag onder vuur vanwege haar inhuursalaris van 12.000 euro per maand, voor 24 uur per week.

Ook ontstond ophef over haar vriendschap met radicaliseringsadviseur Saadia T. van de gemeente Amsterdam, die opdrachten vanuit de gemeente gunde aan iemand met wie ze een relatie had. T. werd vorige week ontslagen.

Bronnen zeggen dat de affaire rond T. voor de politietop de doorslag heeft gegeven om met Elatik te breken. Politiewoordvoerder Jean Fransman ontkent dat: ,,Elatik is geen onderdeel van het politieonderzoek waarin Saadia T. verdachte is”, reageert hij.

Gepland

Quote Mijn vertrek stond al heel lang gepland. Het programma gaat een nieuwe fase in Fatima Elatik Elatik laat aan deze krant weten dat zij al in februari aankondigde te willen stoppen bij de Amsterdamse politie. ,,Mijn vertrek stond al heel lang gepland. Het programma gaat een nieuwe fase in. En ik ben ook wel toe aan een nieuwe uitdaging, om eerlijk te zijn.”



In de brief van de eenheidsleiding staat dat Elatik tot 1 oktober werkzaamheden zal uitvoeren bij de Politieacademie. Maar dat blijkt niet te kloppen. ,,We kijken nu óf ze wat bij ons kan doen”, zegt woordvoerder Pieter Beljon van de Politieacademie. ,,Het is een oriënterende periode, geheel vrijblijvend. We doen dit op verzoek van de Amsterdamse politie. Of er iets voor haar te doen is, valt nog te bezien.”

Wijkteams

Intern wordt het programma van Elatik bekritiseerd. Het budget voor ‘Politie van iedereen’ is ten koste gegaan van budgetten voor wijkteams, zeggen goed ingevoerde bronnen bij de Amsterdamse politie. ,,Wijkteams hadden geld toegezegd gekregen, maar dat zagen ze maar niet komen. Uiteindelijk bleek dat dit budget door Amsterdam gebruikt werd voor het project van Elatik.”

Politiewoordvoerder Fransman stelt dat ‘Politie van iedereen’ juist over wijkteams gaat, en dat van tevoren bekend was dat het project uit een potje voor wijkteams zou worden gefinancierd. ,,Hoe ziet je wijk eruit, wat zijn de problemen, hoe ga je daar als agent mee om? Die vragen worden in het programma beantwoord.”

De Amsterdamse politie wil doorgaan met ‘Politie van iedereen’. Het programma – waarmee werd proefgedraaid in drie wijkteams – wordt nu uitgebreid naar de hele eenheid. ,,Er is niet één persoon meer verantwoordelijk, het is vanaf nu aan de teams zelf om er uitvoering aan te geven”, aldus Fransman.