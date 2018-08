Omstreden hondenshow in Amsterdam niet te stoppen

Video Angèle draagt maar één schoen, maar moet altijd een paar kopen

10:05 Angèle Knaapen zoekt een schoenmaatje. Letterlijk en figuurlijk, maat 40. Door haar ziekte heeft ze genoeg aan één schoen, maar die zijn alleen per paar te koop. Dus schiet er telkens een over voor de rechtervoet. Ze heeft zeven stappers in aanbieding voor wie de schoen past.