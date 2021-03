Omstreden huisarts Elens blijft pas vaccineren na verplichte handtekening

video Enorme schade na plofkraak bij juwelier in de Choor­straat, politie houdt verdachte (17) aan

7:34 Een juwelier op de Choorstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van een plofkraak. Een 17-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie, naar twee anderen wordt nog gezocht. Vermoedelijk reden ze na de kraak weg op een motorscooter.