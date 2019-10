Omstreden salafisten prediken in Almelo: ‘Gemeente deed huiswerk niet’

Harry Mens zwicht voor actievoe­ren­de boeren: ‘Kennelijk willen ze een circus’

8:55 Het Hotel van Oranje in Noordwijk heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen vanwege de aangekondigde boerenacties vanochtend. De boeren krijgen zendtijd in het tv-programma Business Class van Harry Mens, dat wordt opgenomen in het hotel.