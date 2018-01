Omstreden superuitvinder ‘Tony Miljony’ komt voor de rechter

‘Ronde tv klaar voor doorbraak’, schreef het AD in 2003 over een vondst van Antonio P.. Een andere uitvinding bracht hem vier jaar later zelfs in de Quote 500. Investeerders onder wie Marcel Boekhoorn stonden in de rij voor zijn hersluitbare blikje, dat al 280 miljoen euro waard zou zijn.



Nadat Coca Cola interesse toonde, werd de voormalige Italiaanse pizzabakker ‘Tony Miljony’ genoemd. Volgens zakenpartner Cees van der Hoeven, voormalig Ahold-topman, ging het dan ook om ‘de knapste uitvinder van Nederland.’

Niet van de grond

De overeenkomst tussen de ronde tv en het hersluitbare blikje? U raadt het vast: beide ideeën kwamen niet van de grond. Het was Jort Kelder die na alle euforie Antonio P. als eerste bekritiseerde.



,,Dit is een ongelofelijke oplichter”, zei hij in 2008 in De Wereld Draait Door. ,,Iedereen krijgt nog geld van hem. Het is grappig wat hij heeft uitgevonden, maar het is geen 280 miljoen euro waard.”

Goede naam aangetast