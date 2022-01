OMT-lid Marion Koopmans: ‘Aantallen gaan nu razendsnel steil omhoog en dit is nog maar het begin’

Hoe staat het met de besmettingen?

,,Probleem is de hoge besmettelijkheid. In Nederland gaat het aantal besmettingen nu razendsnel steil omhoog. Dat betekent dat de R-waarde voor omikron een stuk hoger is. Delta zou met deze maatregelen echt aan het uitdoven zijn, maar omikron heeft dat spel veranderd. Dat is evident. Hoe ernstig de toename wordt, hangt af van hoe de verhouding is tussen infectie en opname. We weten dat het verloop bij omikron iets gunstiger is, maar nog steeds kunnen mensen ernstig ziek worden. We moeten serieus rekening houden met een flinke golf opnames. Dat loopt eigenlijk - met alle slagen om de arm - zoals je zou verwachten op basis van de modellen. We zien nu een hele steile toename, maar dat is echt nog maar het begin. Eind januari of begin februari gaat dat pieken.’’