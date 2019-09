Omvangrijke verkrachtingszaak zorgt voor onrust in Neede

Verslagge­ver Robin Nanninga over het familiedra­ma in Dordrecht en Downton Abbey de film in De Ochtend Show to go

10 september Verslaggever Robin Nanninga, financieel journalist Amanda Bulthuis (Geld.nl) en filmredacteur Ab Zagt zijn morgen 11 september te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Jamie Trenité en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien op onze site en in de app.