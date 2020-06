Omwonenden megastallen slepen overheid voor de rechter: ‘Bescherm ons tegen de stank’

Wetenschap­per sceptisch over anderhalve­me­ter afstand houden: ‘Wielren­ners zijn de ergste soort’

3:03 Hij voelde het zweet van wielrenners, had drie verschillende obers aan zijn tafel in een restaurant en zag volle stranden en winkelstraten. Nederland moet niet denken dat het anderhalve meter afstand houden normaal is of ooit wordt, stelt wetenschapper Jan Derksen. ,,Het nieuwe normaal blijft abnormaal.”