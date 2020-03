Omwonenden reageren geschokt op drama met vier doden in Etten-Leur

Baby Eibhilin is misschien wel de jongste coronapa­tiënt van Nederland: ‘shit, het is corona’

28 maart Ongemerkt had Daniël de Wit (26) zijn zeven weken oude dochter besmet met het coronavirus. Ze lag twee dagen in het ziekenhuis in Venlo. De jonge ouders waarschuwen: ‘Voor jou kan het zo voorbij zijn, een ander kan doodziek worden'.