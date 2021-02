Omwonenenden en advocaat Ficq klagen Tata Steel aan voor misdrijf waar 12 jaar cel op staat

Straten in grote steden vol invaliden­par­keer­plaat­sen: ‘Bizar, want die mensen kunnen allemaal lopen’

4 februari Binnen enkele maanden is het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in de Buitenhofstraat in Rotterdam-West geëxplodeerd. Er vallen harde woorden: ,,Ze kunnen allemaal lopen’’, zeggen buurtbewoners die zelf ‘s avonds rondjes moeten rijden voor een plek. Het is niet de enige straat in de stad met opvallend veel invalidenvergunningen. Ook in Den Haag speelt het probleem.