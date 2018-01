Onafhankelijk bureau onderzoekt veiligheid Nefit cv-ketels

Twee experts uit Helmond namen de TopLine-ketels van Nefit onlangs onder de loep na aanhoudende klachten over de installaties. Volgens hen veroorzaken de ketels, waarvan in Nederland ruim 128.000 exemplaren zijn verkocht, jaarlijks meerdere doden en tientallen branden. Het probleem zou zitten in de zogeheten warmtewisselaar. Die kan door hitte vervormen en heet rookgas lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen.



Naar aanleiding van die conclusies vroeg de Nederlandse Voedsel en -Warenautoriteit (NVWA) alle informatie over de TopLine-ketels op bij Nefit. De fabrikant, die onderdeel is van Bosch, maakte volgens minister Bruins melding van 25 nieuwe incidenten met de ketels. Bij 23 daarvan was sprake van smelt- of brandschade, maar het onderzoek naar de incidenten loopt nog.



De twee experts uit Helmond stelden ook dat Nefit de waakhond NVWA structureel verkeerd geïnformeerd had over de gevaren en problemen met de ketels. De minister bestrijdt dat; volgens hem heeft Nefit geen informatie verzwegen of foutieve informatie verstrekt. De fabrikant heeft in 2009 melding gemaakt bij de NVWA (toen nog de VWA) over problemen met de ketels. Daarna deden zich meer incidenten voor, maar volgens de wet is een bedrijf niet verplicht om telkens meldingen te doen als er soortgelijke problemen zijn met eenzelfde product.