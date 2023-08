'Onbetaalbaar' erfstuk belandt per ongeluk bij de kringloop: 'Huilend mijn verhaal gedaan’

Erika Hazelaar is er kapot van. Een ladekastje, het enige erfstuk dat ze nog van haar vader had, is per ongeluk naar kringloopwinkel Het Goed in Deventer gebracht. Toen ze hier achter kwam, was het al te laat. Het kastje was al verkocht.

Nu doet ze een wanhopige oproep: ,,Als iemand het kastje heeft of weet waar die is, laat het me dan alsjeblieft weten!’’ Haar vader was meubelmaker en heeft de ladekast speciaal voor haar gemaakt. Hij stierf 25 jaar geleden op 60-jarige leeftijd. De kast is de enige tastbare herinnering die over is.

Kringloop

Maar hoe komt het kastje dan bij de kringloop terecht? ,,De afgelopen jaren zijn we een aantal keer verhuisd. Het kastje ging natuurlijk mee. Nu wonen we een tijdje in Twello, maar een aantal dingen hebben we opgeslagen in een loods van een familielid. Zo ook de ladekast.’’ In de loods stond het meubelstuk niemand in de weg.

Tot het familielid besloot dat het tijd was om zijn boel eens uit te mesten. ,,Hij stuurde nog wel een foto van de spullen die ze weg wilden doen naar mijn man. Dan kon hij kijken of er wat van ons tussen zat. Dit bericht zag hij niet snel genoeg, toen hij de foto bekeek waren de spullen al naar de kringloop.’’

,,De volgende ochtend ben ik gelijk naar kringloopwinkel Het Goed in Deventer gereden. Huilend heb ik daar het verhaal verteld. Helaas, ze konden niets voor mij doen. Het kastje was waarschijnlijk dinsdag tegen het eind van de middag al verkocht. Aan wie wisten ze niet.’’ Daarom doet Erika nu een laatste wanhoopspoging om de kast terug te krijgen. Via een oproep op Facebook en door dit bericht hoopt ze dat het kastje toch nog terug komt.

Het ladekastje

Het ladekastje ziet er ongeveer uit zoals op de foto. Het is tachtig centimeter breed en zestig centimeter hoog, in een donkere houtskleur, met vier pootjes eronder. De kast bevat drie lades boven elkaar, met verzonken handgrepen om ze te openen. In ieder geval een van de laatjes kan op slot, hiervoor zit een kleine, bronskleurige sleutel bij de kast. Haar vader had er een handje van om zijn handtekening achter te laten op de meubels die hij maakte, waarschijnlijk is op het kastje van Erika de naam Allerd ter Steeg of afkorting ATG te lezen.

