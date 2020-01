‘Onbewust wilde Ben dat ik hen betrapte op SM in ons huis’

Jehova's getuigen naar rechter: ‘Invallen om seksueel misbruik onrechtma­tig’

11:20 De politie-inval in onder meer het hoofdkantoor in Emmen van Jehova’s getuigen Nederland was volgens het bestuur van het geloofsgenootschap onrechtmatig. Het bestuur stapt naar de rechter, schrijft Dagblad van het Noorden.