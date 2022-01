Ondanks geslaagde experimenten zijn de theaters en bioscopen dicht, is dat niet gek?

Kapsalon Theater / video Theaters en musea volharden in ludiek protest ondanks waarschu­win­gen en boa's: ‘We hebben ons punt gemaakt’

Tientallen theaters en musea hebben vandaag ondanks een verbod van gemeenten de deuren geopend voor bezoekers en voorstellingen gehouden. De cultuurinstellingen waren als ludiek protest tegen de coronasluiting ingericht als ‘kapsalon’ of ‘gymzaal’. Gemeenten deelden in de loop van de dag waarschuwingen uit, maar grepen niet in.

