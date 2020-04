Ondanks oproep ‘opnieuw veel te druk’ in Bollenstreek

Dit ondanks de nadrukkelijke oproep van de burgemeesters van de drie gemeenten en de veiligheidsregio Hollands Midden om vandaag niet naar de streek te komen. Zaterdag was het er ook al erg druk. De wegen tussen de bloembollenvelden werden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wielrenners en mountainbikers. Ook vandaag en morgen zullen wegen tussen de bollenvelden zijn afgesloten. ,,Jammer dat het zo moet, maar gezondheid gaat boven alles”, aldus de Veiligheidsregio gisteren.



Het lijkt de toeristen en dagjesmensen niet tegen te houden. Vanuit de Bollenstreek wordt opnieuw melding gemaakt van grote drukte, ‘net als op een normale dag in het hoogseizoen in april’. Het is daardoor vooral erg druk op de rondwegen, meldt burgemeester Lies Spruit van Lisse.



Het gaat om automobilisten, fietsers, wandelaars en ook wat motorrijders die ondanks oproepen weg te blijven zijn gekomen. Soms loopt het verkeer volgens de gemeente op wat stukken wat vast. Sommige mensen stoppen met de auto, maken een foto en proberen rond te lopen in de velden, aldus Spruit. ,,Sommige mensen doen alsof er niets aan de hand is, heel vervelend.”



De velden zijn volgens Spruit inmiddels goed afgezet. De politie en handhaving houden mensen tegen. De situatie is volgens Spruit op dit moment redelijk onder controle. ,,Maar druk blijft het.” Hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, weet zij niet. ,,Hardnekkige mensen die echt niet weg willen, krijgen een boete”, aldus de burgemeester. Ze roept iedereen op om weg te blijven. ,,Volgend jaar is het weer tijd om naar de bollenvelden te komen. Voor onze gezondheid is het beter om dat nu niet te doen.”