Ondanks vliegverbod toch vrachtvlucht van Schiphol naar Moskou: ‘Kunnen we niet tegenhouden’

Een Chinees vrachtvliegtuig is dinsdag van Schiphol naar Moskou gevlogen. Dat bevestigt een woordvoerder van Schiphol. De luchthaven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeggen hier niks tegen te kunnen doen omdat het Europese luchtruim alleen voor toestellen van Russische bedrijven gesloten is. Onbekend is wat voor spullen er in het toestel zaten.

De autoriteiten zitten met de situatie in hun maag. ,,Naar de letter van de sancties die door de Europese Unie zijn uitgevaardigd, kunnen maatschappijen van buiten Rusland naar Moskou vliegen, ook vanuit ons land”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Maar we doen een beroep op bedrijven om dat niet te doen, gezien de huidige situatie. Dat appel geldt zeker ook voor maatschappijen van buiten de Europese Unie.”

Afgelopen dinsdag steeg het toestel van de maatschappij Suparna Airlines om 15.15 uur op vanaf Schiphol, blijkt uit gegevens van de website Flightradar. Het toestel landde bijna drie uur later op luchthaven Zjoekovski, zo'n veertig kilometer ten zuidoosten van de Russische hoofdstad Moskou. Een woordvoerder van Schiphol bevestigt dat de vlucht heeft plaatsgevonden. Volgens hem vliegen er nog sporadisch vliegtuigen tussen de Nederlandse luchthaven en Rusland heen en weer. ,,Woensdag is er bijvoorbeeld één toestel binnengekomen vanuit Rusland, en zijn er nul vertrokken.”

Volledig scherm De route van een eerdere vlucht van Suparna Airlines, op 25 februari, zoals weergegeven door de site Flightradar. © screenshot

De luchthaven sluit zich verder aan bij de redenering van het ministerie. ,,Wij volgen het overheidsbeleid. Als een vliegtuig volgens de regels mag vliegen, dan kunnen wij daar niets aan doen. Maar we ondersteunen ook het appel om het niet te doen, ook in gevallen waarin het strikt genomen wel mag.”

Luchtruim gesloten

Nederland sloot zijn luchtruim zondag om 16.00 uur voor Russische vliegtuigen. Ruim een uur later maakte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bekend dat de maatregel voor de hele EU ging gelden. Toestellen die Russisch eigendom zijn, in Rusland geregistreerd staan of onder controle staan van Rusland mogen sindsdien niet meer opstijgen in landen in Europa, en ook niet overvliegen.

Met de maatregel wil de EU de entourage van Poetin beperken in zijn bewegingsvrijheid en de Russische economie hard raken. In reactie op die stap sloot Rusland op zijn beurt het luchtruim voor Europese toestellen. Inmiddels hebben ook de VS en Canada hun luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen, waardoor Rusland nog verder geïsoleerd is.

‘Geen standaard route’

Suparna Airlines is een Chinese maatschappij die zowel vracht- als passagiersvliegtuigen bestiert. Het bedrijf is zowel actief in Azië als in Europa. Volgens gegevens van Flightradar vloog de maatschappij ook op 25 februari van Amsterdam naar Moskou. Volgens een kenner van de luchtvrachtmarkt is het echter 'zeker geen standaard route’.

Onbekend is wat de toestellen vervoerden, zowel 1 maart als 25 februari. Woordvoerders van Schiphol en het ministerie zeggen dat niet te weten. Het Chinese bedrijf reageerde tot nu toe op door deze krant per email verstuurde vragen over de vluchten. Of de douane het toestel gecontroleerd heeft, is onduidelijk. Een woordvoerder kon niet meteen antwoorden op vragen daarover.

China heeft de inval van Poetin in Oekraïne niet veroordeeld. Toen de Verenigde Naties er gisteren hun oordeel over velden, onthield de Aziatische reus zich van stemmen.

Volledig scherm De Chinese president Xi Jinping, rechts, met Vladimir Poetin. De banden tussen beide landen zijn de laatste jaren warmer geworden. © AP

Suparna Airlines is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Air China en het Russische AirBridgeCargo geen lid van branchevereniging Air Cargo Nederland, zegt directeur Maarten van As. ,,Wij hebben met onze leden intensieve gesprekken over de situatie. De algemene lijn is: heel goed opletten, en in geval van twijfel sowieso niet vliegen.” De grote bedrijven zijn volgens Van As heel strikt in hun beleid. ,,Niet alleen omdat ze boetes krijgen als ze de regels overtreden, maar ook omdat ze het moreel op dit moment niet vinden kunnen om die kant op te vliegen.”

Als vliegtuigen vanuit Europa toch die kant op gaan, mogen ze niet alles vervoeren. Door de sancties van Europa mogen geen wapens worden vervoerd, en ook geen dual use-goederen: spullen die zowel voor oorlogsvoering als voor ander gebruik toepasbaar zijn. Bepaalde diensten voor de olie-industrie mogen eveneens niet geëxporteerd worden. De douane heeft de controles op de spullen die naar Rusland gaan geïntensiveerd nadat de sancties zijn aangekondigd. ,,Het is echt heel complex geworden wat wel en niet mee mag”, zegt Van As.

Omleidingen

Producten die niet onder de sancties vallen, mogen per schip, trein of vrachtauto naar Rusland. En via de lucht dus ook, als het tenminste door een bedrijf gebeurt dat niet uit een land komt wat door de sancties getroffen is, zoals China.

Volledig scherm Verschillende containers met de bestemming Rusland staan momenteel vast in de haven van Rotterdam. Ze worden tegengehouden om te controleren of ze onder de sancties vallen. © ANP

De vraag is of Russische en Europese bedrijven die met elkaar willen handelen nu geen omleidingen gaan bedenken. Bijvoorbeeld eerst naar Servië vliegen, en dan overladen op een toestel dat naar Moskou gaat. ,,Er zullen ongetwijfeld bedrijven zij die dat proberen”, zegt Van As. ,,Maar ik kan me niet voorstellen dat gerenommeerde partijen dat doen. Als expediteur ben je verantwoordelijk voor de hele lijn: je moet weten waar de eindgebruiker zit. En moreel is het op dit moment niet te verdedigen.”

Passagiers

Al met al bezorgen de sancties de sector heel wat hoofdbrekens. ,,Doordat we niet over Russisch grondgebied mogen vliegen, zijn sommige bestemmingen in Japan bijvoorbeeld een stuk moeilijker bereikbaar. Dat is echt een eind omvliegen.”

Ook de nationale luchtvaartmaatschappij KLM kampt daarmee bij zijn passagiersvluchten. Vandaag maakte KLM bekend dat het weer op Zuid-Korea gaat vliegen. Dat duurt nu anderhalf uur langer dan voorheen; de maatschappij vliegt via Kazachstan. Over de vluchten naar Japanse bestemmingen gaf KLM nog geen uitsluitsel.

