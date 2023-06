Ondernemer Leo kocht bijna 1 miljoen ‘oude’ Heineken-blikjes: ‘Ik kan hier nog tot oktober mee door’

Radeloze bewoners, boze burgemees­ters, maar ‘giftreinen’ denderen gewoon door

Gelukkig zat er kalk in de goederentrein die in Voorschoten onlangs ontspoorde. Wat als dat een gevaarlijke chemische stof was geweest? En als die in een woonwijk was ontploft? Hoewel burgers en burgemeesters de noodklok luiden, zet de overheid juist in op meer spoorvervoer.