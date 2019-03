Onderwijs steeds ‘Engelser’: bijna 10.000 buitenlandse studenten erbij

In absolute aantallen kwamen er 9.349 studenten bij. Leerlingen uit Italië zorgden voor de sterkste groei. Met een toename van 731 studenten, doen er nu 4814 Italiaanse studenten hier een studie. Daarmee hebben de Italianen China (4547 studenten) ingehaald en is het nu, na Duitsland (22.584 studenten), het grootste herkomstland.

Het Nuffic stelt ook vast dat er steeds meer studenten van buiten Europa in Nederland studeren. Over een periode van twee jaar steeg hun aandeel van bijna 25 procent tot net geen 27 procent.

Verengelsing onderwijs

Een van de redenen dat het voor buitenlandse studenten aantrekkelijk is om in Nederland te studeren, is de hoge mate van Engelstalig hoger onderwijs in Nederland. Toch klinkt er kritiek op de verengelsing van het hoger onderwijs. Eerder vandaag sprak een grote groep hoogleraren, schrijvers, journalisten, oud-politici en acteurs hun onvrede uit over de toename van Engelstalig onderwijs.