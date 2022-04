Onderwijsakkoord: basisschoolleraar gaat 10 procent meer verdienen

Het kabinet investeert de komende periode in totaal 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel om te zorgen dat elke leerling die van school komt goed kan lezen, schrijven en rekenen en weet hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Dat is hard nodig. Eerder deze maand schreef de Inspectie van het Onderwijs nog dat er snel meer geld en tijd moet gaan naar meer expertise van leraren en schoolleiders. Een zak geld van 919 miljoen euro is nu bestemd voor het aanpakken van de loonkloof tussen personeel in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er zijn grote verschillen, maar alle leraren op de basisschool gaan door de toepassing van nieuwe salarisschalen dit jaar minimaal 4 procent meer verdienen. Ook gaat voor hen de eindejaarsuitkering omhoog van 6,3 procent naar 8,33 procent. Minister Dennis Wiersma: ,,We gunnen iedereen een goede leraar, die leerlingen enthousiast maakt om een boek te lezen, rekenen steeds weer begrijpelijk uitlegt en klas na klas leert hoe je respectvol met elkaar omgaat. We beseffen dat het verbeteren van het onderwijs, voor zowel leraren als leerlingen, vraagt om een groot uithoudingsvermogen. Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen.”

Meer waardering

Verder gaat er dit schooljaar nog 300 miljoen euro naar de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs, zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd. De vakbonden en koepel VO-raad zullen afspraken maken over de besteding, bijvoorbeeld om meer ondersteunend personeel aan te nemen.

Historisch

Onderwijsvakbond AOb spreekt over ‘een historisch akkoord’. ,,De loonkloof is dicht. Hier hebben de collega’s jarenlang actie voor gevoerd, en persoonlijk is dit een kroon op mijn werk”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. De grootste vraag voor leraren, schoolleiders en ondersteuners is op dit moment uiteraard: hoeveel ga ik er zelf op vooruit? Roovers: ,,De salarisschalen van het primair onderwijs zijn verdwenen, iedereen valt nu onder de schalen van het voortgezet onderwijs. En de treden – de stapjes waarin het salaris jaarlijks omhoog gaat – zijn ook anders. Het was een enorm ingewikkelde klus.” De AOb komt daarom met een rekentool waarbij iedereen heel makkelijk zijn of haar nieuwe salaris kan achterhalen. Die toepassing komt begin volgende week online.

Impuls hard nodig

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, over de deal: ,,Deze impuls voor het onderwijs is hard nodig en we zijn dan ook trots op dit gezamenlijke resultaat. We vertrouwen erop dat een beter salaris bijdraagt aan meer leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners die in het primair onderwijs willen werken en willen blijven werken. Dit prachtige akkoord komt de kwaliteit van het onderwijs en de leerling zeker ten goede.”



Voor het voortgezet onderwijs betekent de deal dat er structureel 442 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de vermindering van werkdruk van leraren, in de kwaliteit en professionele ontwikkeling van schoolleiders en in het aanpakken van de grootste knelpunten bij scholen, meldt de VO-raad. Voorzitter Henk Hagoort: ,,Dit is een belangrijk akkoord, waar wij zeker tevreden over zijn, met name omdat het om structurele investeringen gaat.”



Onderwijspartij D66 noemt het dichten van de loonkloof ‘hard nodig in de strijd tegen het lerarentekort’. D66-Kamerlid Paul van Meenen spreekt van een lang gekoesterde wens van D66. ,,Leraren, schoolleiders en andere personeelsleden van basisscholen gaan fors meer verdienen. Ik ben heel blij met dit akkoord en de grote investering in het onderwijs.”