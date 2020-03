Onderwijsassistent Sylvia (60) in tweestrijd door coronavirus: Kan ik wel voor de klas staan?

Op het vliegveld in het Italiaanse Verona werd direct een thermometer op haar voorhoofd gericht en kreeg Sylvia Feldmann een briefje in drie talen in handen gedrukt. Zodra ze zich ziek zou voelen, moest ze een noodnummer bellen.



Feldmann is onderwijsassistent op een vmbo-school in de regio Rotterdam en was vorige week op vakantie in de regio Veneto. Tijdens haar verblijf steeg het aantal besmettingen met het coronavirus met de dag. ,,Alle musea, zwembaden en scholen gingen dicht, het openbaar vervoer lag plat, carnaval werd afgelast en er was bijna niemand op straat. Het leek wel oorlog, heel griezelig. Ik voelde hoe de paniek toenam.” Inmiddels zijn er in Italië al 52 mensen overleden en raakten bijna 1700 mensen besmet.



Ook bij Feldmann en haar vriendenkring nam de onrust toe. ,,Een kennis stuurde mij een appje of ik niet wat langer in Italië kon blijven, zodat ik het virus niet mee naar Nederland nam. En mijn broer die asbestose (stoflongziekte, red.) heeft, zei: blijf voorlopig maar even uit mijn buurt.” Vanaf haar vakantieadres vroeg de Vlaardingse telefonisch advies aan de GGD en RIVM. Zonder klachten kon ze gewoon naar huis en weer aan het werk, luidde het antwoord – nog altijd het geldende advies. ,,Op Schiphol kon ik gewoon mijn koffer pakken en door de douane wandelen. Niemand vroeg mij iets, terwijl ik in besmet gebied ben geweest en een zwakke gezondheid heb. Ik ben hier totaal van in de war. Hoe kan het verschil tussen Nederland en Italië zo groot zijn?”