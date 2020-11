Onderwijsminister spreekt afschuw uit over bedreigingen waardoor docent onderduikt: ‘volstrekt onacceptabel’

Onderwijsminister Arie Slob spreekt zich op Twitter uit over de bedreigingen jegens een Rotterdamse leraar van het Emmauscollege. ‘Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na les over vrijheid van meningsuiting.’

De minister laat weten dat de politie en de Onderwijsinspectie er bovenop zitten. Slob noemt het onacceptabel dat de docent ondergedoken zit nadat hij bedreigingen ontving. ‘We staan vierkant achter deze leraar.’

De betreffende docent had in zijn lokaal een spotprent hangen waarmee Joep Bertrams in 2015 de Inktspotprijs won. Op de afbeelding is een jihadist te zien die zojuist een redacteur van Charlie Hebdo heeft onthoofd. Die steekt alsnog zijn tong uit naar de terrorist met het mes. De cartoon heeft de naam Onsterfelijk.

Heftige reacties

De prent hing al jaren in het lokaal, maar zorgde deze week plots voor een heleboel ophef op de school. Op maandag werd daar aandacht besteed aan de moord op de Franse docent Samuel Paty. De prent werd niet om die reden opgehangen, maar het zorgde er wel voor dat leerlingen aanstoot namen aan de cartoon. Een leerling maakte er een foto van en plaatste die online.

Op sociale media maakte dat veel heftige reacties los onder Nederlandse moslims. Het Emmauscollege heeft aangifte gedaan bij de politie wegens bedreigingen. De school blijft open en er is een zorgteam ingeschakeld. Daar kunnen leerlingen terecht als zij vragen hebben of erover willen praten. De politie houdt de situatie bij de school in de gaten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Reacties in de Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer wordt met afschuw gereageerd. PvdA-voorman Lodewijk Asscher noemt het ‘verschrikkelijk en onacceptabel.’ ,,Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats.”

PVV-leider Geert Wilders roept mensen op het voorbeeld van de docent te volgen. ‘Steun de ondergedoken leraar! Plaats een Mohammed-cartoon! We laten ons niet intimideren!’, zegt hij op Twitter.

Quote Vrijheid is ononderhan­del­baar. Hitsers moeten worden aangepakt Lodewijk Asscher

Kamerlid Rudmer Heerma van de VVD vindt het onacceptabel dat de docent ondergedoken zit en de betreffende leerlingen gewoon naar school kunnen gaan. D66-Kamerlid Paul van Meenen, zelf leraar, zegt zich te herkennen in de situatie van de docent. ,,Vreselijk. Ik ken het gevoel van bedreigd worden en onderduiken uit eigen (onderwijs)ervaring. Leraren staan vooraan om ons te leren omgaan met diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Bestuur, school, ouders en politiek moeten optreden en om deze leraar staan.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.