Onderzoek: betaalbaarheid sigaretten in 10 jaar tijd gelijk gebleven

Daardoor waren mensen tussen 2010 en 2020 ongeveer hetzelfde percentage van hun jaarinkomen kwijt aan sigaretten. ‘Dat de betaalbaarheid van tabak in tien jaar tijd vrijwel gelijk bleef, maakt duidelijk dat de accijnsverhogingen in Nederland onvoldoende zijn geweest’, concluderen de onderzoekers. Toekomstige accijnsverhogingen zouden niet alleen groot genoeg moeten zijn, maar ook met enige regelmaat moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld jaarlijks, zo stellen ze.

In het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nicotine & Tobacco Research, zijn tussen 2008 en 2020 inkomens en prijzen van gekochte pakjes sigaretten verzameld van 2765 mensen die dagelijks roken. De data uit 2020 zijn overigens verzameld vóór de accijnsverhoging van 1 euro in april 2020. De onderzoekers verwachten dat die verhoging wel heeft geleid tot een verandering in de betaalbaarheid.