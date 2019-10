Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen

Update Hond die IS-leider opspoorde werd in Best getraind: ‘In die tweet van Trump herkende ik hem meteen’

29 oktober Een ‘heel trots gevoel’. Dat is wat overheerst bij Marco van Hoof, eigenaar van DACH Police-Dogs and Services. De geboren en getogen Bestenaar herkende de herdershond, die samen met Amerikaanse militairen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi opspoorde in een tunnel in het noorden van Syrië, direct. De hondenopleider haalde de viervoeter op eenjarige leeftijd naar zijn hondencentrum in Best.