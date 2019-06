Onderzoek geweld tijdens dekolonisatie 'te eenzijdig'

In deze periode van de dekolonisatieoorlog werden (Indische) Nederlanders, Molukkers, Chinezen, Europeanen en pro-Nederlandse groepen slachtoffer van een inheems volkswoede. Duizenden mensen werden opgejaagd en vermoord door Indonesische republikeinen. ,,Tegenover het onrecht dat de inheemse bevolking zou zijn aangedaan staat niet zoiets als de slachtpartijen op Nederlanders en andere etnische minderheden door met bamboesperen en kapmessen bewapende bendes of ad hoc gevormde menigten’’, schrijft voorzitter Hans Moll.



De federatie is boos dat de onderzoekers stellen dat over de Bersiap ‘veel onduidelijkheden en mythes bestaan’ en dat ze in gesprek zijn gegaan met ‘dubieuze’ anti-koloniale activisten, zoals de ‘Grauwe Eeuw’, die de Bersiap ontkennen of bagatelliseren.



,,Niet onbelangrijk is dat Indonesië iedere rol bij oorlogsmisdaden gepleegd jegens Nederlanders tijdens de Bersiap ontkent, laat staan deze onderwerpt aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek’', schrijft Moll. ,,Het aantal direct betrokkenen is inmiddels flink uitgedund, maar dit betekent niet dat men lichtvaardig met hun geschiedenis kan omspringen.’’