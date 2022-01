Onderzoek in opdracht ministerie: 2G-beleid heeft door omikron nauwelijks effect

Toen de deltavariant van het virus dominant was, had 2G-beleid wel beter gewerkt dan het huidige 3G-beleid, schrijven de onderzoekers. Nu de omikronvariant het meest voorkomt niet meer, omdat de huidige vaccins niet goed beschermen tegen nieuwe besmettingen.

In 2022 móeten we met corona leren leven: ‘Dat virus steeds milder wordt, durf ik niet te beloven’

Het controleren van bewijzen op basis van vaccinatie, genezing of een test (3G) werkt wel, maar het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd of aantoonbaar hersteld zijn (2G), zou nauwelijks effect hebben, zo berekenden de onderzoekers. Iedereen testen, ook wel 1G genoemd, zou veel beter werken. Maar daar kleven allerlei praktische bezwaren aan.

Nog geen besluit

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft de bevindingen van de onderzoekers naar de Tweede Kamer gestuurd. In een begeleidende brief zegt hij niet of dit betekent dat het kabinet definitief afziet van 2G. Hij stuurt het alleen door “zodat u de uitkomsten mee kunt nemen”, is in die brief aan het parlement te lezen.