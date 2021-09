Onderzoek naar fraude met vaccinatiebewijzen, medewerkers GGD op non-actief

Duizenden kilo's zwerfaval opgeruimd: de wereld is een klein beetje schoner

18 september Duizenden vrijwilligers, natuurorganisaties en bedrijven zijn zaterdag de straat en het water op gegaan om zwerfvuil op te ruimen in het kader van World Cleanup Day. Wereldwijd waren in 181 landen opruimacties. In Nederland waren meer dan 1560 acties waarbij zo’n 40.000 mensen waren betrokken.