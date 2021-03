Onderzoek naar groepsimmuniteit op Urk na enorme afname aantal coronabesmettingen

Kroegbaas Jessica voelt zich bezwaard na donatie van meer dan 6000 euro: ‘Genoeg is genoeg’

16:50 Net als vele kroegen heeft De Flierefluiter in Apeldoorn het in deze coronatijd financieel loodzwaar. Maar hulp vragen? Daar is eigenaresse Jessica van der Elburg net wat te trots voor. Haar zus Lea en zwager Jan Lous hadden daar geen boodschap aan en startten een collecte. Binnen 24 uur was het streefbedrag van 5000 euro al gehaald. ,,Dit hadden we nooit verwacht.”