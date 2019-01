Onderzoek naar omkoping bij omstreden gronddeal NS

De verkoop betreft één van de twee gronddeals tussen de NS en vastgoedhandelaren die deze krant vorige maand onthulde . In zowel 2010 als 2014 verkocht de NS grote hoeveelheden grond langs het spoor aan twee verschillende vastgoedhandelaren. Zij hoefden niets te betalen en kregen zelfs miljoenen euro’s toe. De gronden werden ook aangeboden aan ProRail, maar dat zag af van aankoop.

Later bleek ProRail veel van de gronden nodig te hebben voor spoorverbreding en andere werkzaamheden. Het moest de grondpakketten kopen van de vastgoedhandelaren. Voor de eerste deal betaalde het in 2017 ruim 18 miljoen euro aan het bedrijf RailSide, voor de tweede vorig jaar 15 miljoen aan Bakkhe Vastgoed.

De transactie waarbij NS-grond aan Bakkhe Vastgoed werd verkocht, wordt nu door het OM onderzocht. Betrokkenen vermoeden al langer dat Bakkhe Vastgoed voorkennis had bij het inschrijven op de grond. RailSide, dat bij de tweede deal weer meedeed, maar de gronden misliep, denkt dat een voormalig aandeelhouder kennis over het bod van RailSide heeft doorgespeeld aan Bakkhe Vastgoed. Dat zou met die informatie de aanbesteding hebben gewonnen. Deze ontkent dat.

De eigenaar van Bakkhe Vastgoed reageerde de afgelopen weken niet op herhaalde verzoeken van deze krant om commentaar. Het OM wil niet zeggen of de eigenaar een van de twee verdachten is in de zaak.