Onderzoek naar ongeval op Zwarte Cross nog niet afgerond; onfortuinlijke stuntman (47) uit Amsterdam zwaargewond

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval op de Zwarte Cross van vrijdag is nog niet afgerond. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), dat samen met Forensische experts van de politie het onderzoek doet, bevestigt dat de oorzaak van het ongeval, waarbij een een 47-jarige Amsterdammer gewond raakte, nog niet bekend is.

Vrijdagmiddag ging het mis bij de attractie ‘Ground Hero’ op het meerdaagse festival in Lichtenvoorde. Een 47-jarige man uit Amsterdam stapte van een plank bij het onderdeel ‘Do your own stunt’, waarbij deelnemers, gezekerd in een tuig, konden abseilen. Op beelden van een eerdere sprong van een andere man is te zien hoe het in zijn werk gaat en dat verloopt allemaal soepel en veilig. Wat er bij de Amsterdammer later is mis gegaan is nog altijd niet duidelijk.

Onderzoek nog in volle gang

Volgens woordvoerder Lex Benden van de NVWA is het nog te vroeg voor conclusies. „Het onderzoek loopt nog. Op dit moment hebben we geen indicatie wanneer het onderzoek gereed is. Wij doen dan ook geen inhoudelijke mededelingen over het lopende onderzoek.”

Wel geeft hij aan dat de attractie een zogenaamd ‘uniek toestel’ is, dat betekent dat het niet eerder gebruikt is. „Nieuwe attractie- en speeltoestellen moeten worden gekeurd door een door de minister van VWS aangewezen keuringsinstantie (AKI), die een keuringscertificaat afgeeft als het toestel voldoet.”

Wel of geen certificaat?

Of dat certificaat is afgegeven kan de woordvoerder niet zeggen. „Logische vraag. Maar zolang het onderzoek loopt, kunnen we geen inhoudelijke mededelingen doen over dat onderzoek”, zegt Benden.

Nieuwe attractie en speeltoe­stel­len moeten worden gekeurd door een door de minister van VWS aangewezen keuringsin­stan­tie (AKI) Woordvoerder Lex Benden, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Slachtofferhulp

Getuigen van het ongeval zijn vrijdag achter de schermen opgevangen. Slachtofferhulp is hierbij ook aanwezig geweest. Er werd een traumahelikopter ingezet, maar die was er puur ter ondersteuning van de hulpdiensten die al ter plaatse waren. De attractie is na het ongeval niet meer opengesteld tijdens de Zwarte Cross.

Bij de organisatie van het festival houden ze het bij de mededeling die sinds vrijdagmiddag is geplaatst op de eigen website over het ongeval, zo laat woordvoerder Rens den Hartog weten. Hij heeft geen zin om vragen te beantwoorden. Ook niet op de vraag of er iets van nazorg is voor de onfortuinlijke bezoeker van het festival, die bij het ongeval zwaar gewond raakte. Het is niet bekend hoe het nu met de man is.

Volledig scherm De abseiltoren op festival Zwarte Cross waar een bezoeker gewond is geraakt. Het slachtoffer is van een hoogte naar beneden gevallen. Het slachtoffer is met een ambulance vervoerd naar het traumacentrum in Enschede. © ANP