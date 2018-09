Onderzoek naar toelating Stint: al kritische opmerkingen bij introductie

Twee instanties die over verkeersveiligheid gaan, plaatsten in het verleden kanttekeningen bij de Stint. Minister Cora van Nieuwenhuizen onderwerpt de elektrische bolderkar en andere licht gemotoriseerde voertuigen met een maximumsnelheid van 25 km per uur daarom aan nieuw onderzoek. Vooralsnog blijven de Stints toegestaan op de openbare weg. ,,Er is op dit moment geen informatie die aanleiding geeft om dat te herzien", aldus de minister.



In 2011 toonden de RDW en onderzoeksinstituut SWOV zich kritisch over de Stint. De RDW, de overheidsdienst die over voertuigregistraties gaat, merkte op dat het vervoersmiddel te breed is. De breedte lag met 110 centimeter flink boven het maximum voor die voertuigcategorie van 75 cm. Maar dat werd niet als onoverkomelijk bezwaar gezien, aangezien bakfietsen ook 150 centimeter van de weg mogen gebruiken.