Onderzoek naar vliegincidenten Lelystad, ‘eenrichtingsverkeer’ ingesteld

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is vandaag begonnen met een onderzoek naar vijf incidenten in het luchtruim boven Lelystad Airport. Daar kwamen november vijfmaal vliegtuigen dicht bij elkaar in de buurt. Het onderzoek gaat naar verwachting ongeveer een jaar duren.

Vliegveld Lelystad heeft sinds 7 november een eigen luchtverkeersleiding. Dat is een voorbereiding op de voorgenomen opening van Lelystad als luchthaven voor vakantievluchten. Sindsdien zijn er veel klachten van piloten over onduidelijkheden. Of de vijf incidenten te maken hebben met de start van de luchtverkeersleiding moet blijken uit het onderzoek, aldus een woordvoerster van de OVV.



Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert vanaf morgen twee verbetermaatregelen in voor Lelystad. Dat gebeurt op basis van de ervaringen in de eerste maand, aldus de LVNL. De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT, die ook veel klachten ontving, stemt in met de aanpassingen.

‘Rust in de cockpit’

Vanaf morgen hoeven vliegers minder informatie via de radiofrequentie te delen met de luchtverkeersleiders. Dat geeft volgens LVNL rust in de cockpit. In de eerste maand was er te veel communicatie tegelijk. Ook worden de vliegroutes boven Lelystad veranderd in eenrichtingsverkeer. Kleine toestellen gaan nu in zuidelijke richting vertrekken en komen vanaf de noordkant binnen.