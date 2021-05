Onderzoek RIVM: Nederlanders laten teugels vieren na coronaprik

Karima (34) strijdt tegen nepnieuws: ‘Ik heb eigen foto van vaccin laten zien. Waar zie jij die chip zitten?’

19 mei Door nepnieuws laten vooral bewoners van stadswijken zich veel minder vaak vaccineren. Minister Hugo de Jonge hoort in het Rotterdamse Delfshaven over de ‘tegencampagne’. ,,Ik heb een foto van het vaccin laten zien met de vraag: Waar zie je die chip, of die gps-tracker?’’ vertelt Karima Mouch.