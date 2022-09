Onderzoek Sywert-deal: Van Lienden mocht winst maken, maar hij misleidde de overheid

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) deelde het Deloitte-onderzoek zojuist met de Tweede Kamer. Volgens Helder zijn er over de betrokkenheid van de toenmalig CDA-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ‘geen nieuwe feiten’ bekend geworden.

Wel erkent ze dat het ministerie wist dat Van Lienden winst kon maken en dat het inkoopcentrum LCH gepasseerd werd door de politieke druk van het ministerie, om maar zoveel mogelijk beschermingsmiddelen te kopen. Bij het LCH gingen al snel alle alarmbellen af: op 17 april 2020 stelt men daar dat Van Lienden en co vooral ‘voor eigen gewin’ gaan.

Maar dat Van Lienden zoveel miljoenen zou overhouden, was niet bekend, stelt Helder. ,,Dat de winst zoveel zou zijn, daar was men niet van doordrongen. Maar het was niet ongebruikelijk dat er winst gemaakt kon worden.” Voor de overheid telde bij de inkoop alleen de ‘prijs, kwaliteit en leveringszekerheid’.

‘Onjuiste voorstelling van zaken’

Volgens het kabinet misleidden Van Lienden en zijn zakenpartners het ministerie door ‘een onjuiste voorstelling van zaken’ vol te houden: de buitenwereld dacht dat de mediapersoonlijkheid geen winst zou maken, ook zou hij ‘partijen bewust tegen elkaar uitspelen’ en een rookgordijn optrekken rond de commerciële tak waarmee hij uiteindelijk miljonair werd. ,,Winst maken mag", zegt premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie. ,,Dat was niet verboden. Maar het probleem is dat ze bewust permanente verwarring lieten bestaan over hun bv en het goede doel.”

Van Lienden heeft ook niet alle informatie gedeeld met de onderzoekers van Deloitte, het ontbreekt nog aan complete geluidsopnames, ook is de financiële administratie niet gedeeld.

Quote We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair Sywert van Lienden

De zaak draait om de enorme deal die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in het voorjaar van 2020 sloot met Sywert van Lienden en zijn twee compagnons. Van Lienden was in die periode veelvuldig in de media met een initiatief waarin hij stelde ‘om niet’ mondkapjes voor de zorg te regelen.

Coolblue

Grote bedrijven als CoolBlue, Randstad en KLM hielpen Van Lienden bij zijn handel. Vorig jaar bleek echter dat Van Lienden en zijn zakenpartners helemaal niet onbezoldigd aan de slag gingen, maar zelfs 28 miljoen euro aan de deal overhielden. De levering van de mondkapjes bleek niet via de charitatieve stichting Hulpgoederen Alliantie te zijn gegaan, maar via de commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA).

Van Lienden claimt dat hij door de overheid gedwongen werd om commercieel te gaan opereren. Volgens eerdere publicaties was een topambtenaar ervan op de hoogte dat Van Lienden winst zou maken, dit ‘ondernemersrisico’ werd met een ‘opslag’ verrekend.

Pieter Omtzigt hielp Van Lienden met ‘voorwoord’ voorstel

De onderzoekers van Deloitte schrijven dat Sywert van Lienden naar eigen zeggen voor de mondkapjeshandel koos na contact met het toenmalige CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Het Kamerlid zou hem op dat spoor hebben gezet.

Omtzigt zou ook gevraagd zijn voor ‘het team’ van Van Lienden, maar die bedankte voor de uitnodiging, schrijven de onderzoekers. Omtzigt verkeerde destijds ook in de veronderstelling dat Van Lienden ‘om niet’ zou werken, de weken na de eerste mondkap-order bleef Omtzigt aandringen bij ambtenaren - die deelden hun chagrijn onderling over Omtzigts aansporingen. Ook heeft Omtzigt een tekst geschreven die gebruikt is als ‘aanzet voor een voorwoord’ van de mega-deal die Van Lienden later kon sluiten.

Uit opgenomen gesprekken blijkt dat het verhaal dat Van Lienden ‘om niet’ de zorg wilde helpen, slechts een verhaal voor de bühne was. Intern jubelde de mondkapgroothandelaar al in april 2020 dat hij miljonair zou worden. ,,We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair”, zei Van Lienden tijdens een werkoverleg. Van Lienden stelt nu dat die uitspraak ‘uit de context van het gesprek van 3,5 uur is gehaald'.

Het Openbaar Ministerie richt strafrechtelijk de pijlen op Van Lienden en zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel, op het Binnenhof kijkt iedereen vooral naar de politieke vingerafdrukken op het dossier.

Toenmalig minister Hugo de Jonge, die voor Van Lienden werd benaderd over de deal, stuurde zijn partijgenoot door naar zijn topambtenaren. ,,Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak”, schrijft een ambtenaar aan de bewindsman. En later appt De Jonge naar een ander: ,,Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in”, waarmee de CDA-minister bedoelt dat hij een criticaster van het coronabeleid liever in de buurt houdt dan op afstand kritiek laat spuien. ,,Ik hoop echt dat het lukt.”

Volgens Helder is er over De Jonge's rol niet meer bekend geworden. Hugo de Jonge, in het huidige kabinet minister voor Wonen, wilde vrijdagmiddag niet reageren op het rapport.

Dertien vip-leads

Om alle aanbiedingen van prominenten te stroomlijnen richt de overheid snel na de uitbraak een speciaal ‘vip-team’ in: dat team heeft als doel een persoonlijke aanpak te hanteren en ‘reputatieschade te voorkomen en het imago van LCH & Ministerie te verbeteren’. Dertien van die VIP-leads leiden uiteindelijk tot een deal - die met Van Lienden was er daar één van.

Van Lienden reageert vrijdagmiddag namens RGA via Twitter. Hij schrijft dat het rapport ‘stelt dat er geen onregelmatigheden zijn aangetoond'. De willekeurige Nederlander zal volgens Van Lienden en zakenpartners denken dat het ‘niet eerlijk’ is wat er gebeurd is: ‘Hij zei dat hij het allemaal voor niks deed, maar toch verdiende hij miljoenen.’

Maar dat is volgens het trio echter het ‘gezamenlijke resultaat van de samenloop van omstandigheden en van een uitspraak die consequent door de media uit zijn verband is gerukt en daarmee een eigen leven is gaan leiden’.

