Onderzoek: verkeer rond scholen is onveilig

Uit het onderzoek onder bijna duizend scholen blijkt dat negen op de tien (88 procent) grote verkeersproblemen ervaren in de directe omgeving. Naast aanrijdingen gaat het om zaken als foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Vooral bij stadsscholen is de problematiek groot.



,,Maatregelen die autogebruik bevorderen, zoals aanleg van extra parkeerplaatsen bij scholen, werken averechts'', zei hoogleraar verkeerspsychologie Karel Brookhuis tegen RTL. ,,Hoe meer je faciliteert, hoe meer mensen er gebruik van gaan maken, hoe onveiliger het wordt. Het is belangrijk om bij de bouw van nieuwe scholen goed te kijken naar het verkeer in de omgeving."