Onderzoekers: baby Ivo uit Haaksbergen is met geweld om het leven gebracht

Broer Jeffrey over de gruwel­moord op Ichelle: ‘Wat er is gebeurd, doe je een mens niet aan’

20 mei De gruwelmoord op Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg heeft het leven van haar broer Jeffrey en familie voorgoed veranderd. Ze zijn verdrietig, boos en zitten nog steeds met veel vragen. In de aanloop naar de eerste, voorbereidende rechtszaak tegen hoofdverdachte S.H. (45) vertelt Jeffrey van de Velde over de geruchtmakende zaak. ,,Op de waarom-vraag bestaat geen goed antwoord. Wat er is gebeurd, doe je een mens niet aan. Maar we willen álles weten.’’