Onderzoekers vinden mogelijk graf Tanja Groen

De Geldroppenaar, die een paar jaar geleden overleed, wordt al sinds de jaren zestig in verband gebracht met de verdwijningen van allerlei vrouwen in de regio. In 1993 denkt de politie ook dat S. achter de moord op zijn Eindhovens ex-collega Rienja Shewpersadingh zit. Terwijl hij in de cel op de rechtszaak wacht, biecht hij tegen een medegedetineerde op dat hij Rienja om het leven heeft gebracht. Maar hij vertelt hetzelfde over nog eens tien vrouwen die hij in de loop der jaren heeft laten verdwijnen. Eén ervan is Tanja Groen.



,,Wim had tegen die medegedetineerde verteld dat hij met haar lichaam van pol naar pol moest springen”, vertelde oud-rechercheur Jan Gruijters eerder tegen deze krant. In de jaren negentig was hij betrokken bij het onderzoek naar Wim S. en de vermissingen van verschillende vrouwen. ,,We hebben gezocht in hobbelig, drassig terrein.”