Onderzoeksraad: geen onderzoek naar Pinkpop-crash

Advocaat Nino Pennino staat de slachtoffers van de aanrijding bij en wil zo'n onderzoek. ,,We weten niet precies wat er gebeurd is, wat de regels waren, hoe er opgetreden is door politie en gemeente'', zegt hij. ,,Dat vraagt om een onafhankelijk onderzoek, zonder schijn van partijdigheid.''



Maar de OVV ziet voor zichzelf geen rol. ,,De ochtend na het ongeval hebben we ons de vraag gesteld: leent dit zich voor een onderzoek? Maar er is geen onderzoek gestart'', zegt de woordvoerder.