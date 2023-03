Onderzoeksraad: Signalen voor liquidaties genegeerd; partner Peter R. de Vries: Overheid heeft gefaald

De werkwijze waarmee bedreigde personen nu worden beschermd, is niet opgewassen tegen dreiging vanuit de zware georganiseerde misdaad. De regie over de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B, de broer van kroongetuige Nabil B, was versnipperd. Ook werden signalen van de bedreigde personen zelf genegeerd. Het systeem om bedreigde personen te beveiligen moet op de schop.

Dat staat met zoveel woorden in het conceptrapport ‘Bewaken en Beveiligen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin beschrijft de OVV stap voor stap wat er allemaal mis is gegaan in aanloop naar de moorden op Reduan B. ( 29 maart 2018, de broer van kroongetuige Nabil B.), advocaat Derk Wiersum (18 september 2019) en natuurlijk Peter R. de Vries (6 juli 2021).

Broer kroongetuige werd niet beveiligd

Reduan, Wiersum en de Vries waren alledrie in beeld bij het Openbaar Ministerie, politie en de NCTV als bedreigde personen ‘vanuit hetzelfde criminele samenwerkingsverband'. Reduan had aangedrongen op beveiliging, maar toen hij werd vermoord waren er nog geen maatregelen getroffen. Dat was wel het geval bij Derk Wiersum. Peter R. de Vries had politietoezicht rond zijn woning.

Maar de regie van het beveiligen van de betrokken personen was versnipperd over landelijke en regionale diensten. Daarnaast was er bij OM en politie informatie dat de familie van de kroongetuige en advocaat Wiersum gevaar liepen. Maar die vertrouwelijke informatie kwam niet terecht bij de club die moest beslissen hoe iedereen werd beveiligd.

Ook werden signalen van de bedreigde personen zelf genegeerd. Met name de familie van de kroongetuige trok verschillende keren aan de bel dat zij gevaar liep. Maar Bewaken & Beveiligen maakt alleen gebruik van ‘concrete dreigingsinformatie’, die bijvoorbeeld afkomstig is van de politie. Verschillen van inzicht leidden tot problemen tussen de overheid en de familie van Nabil B. en Peter R. de Vries.

De Onderzoeksraad doet de aanbeveling een kroongetuigedeal voortaan pas openbaar te maken als alle beveiliging is geregeld. Ook moeten dit soort maatregelen worden meegewogen om te bepalen of wel of geen gebruik wordt gemaakt van een kroongetuige. Verder moet informatie binnen OM en politie beter worden gedeeld en moet het regelen van beveiliging landelijk worden aangestuurd.

Partner Peter R. de Vries: Peter afgeslacht door faliekant falen overheid

In een eerste reactie zegt Tahmina Akefi, de partner van Peter R. de Vries: ,,Uit dit rapport blijkt hoe de overheid gefaald heeft, hoe aanwijzingen zijn genegeerd en hoe ze steken hebben laten vallen. Maar eigenlijk verbaast het me niks. Ik heb de jaren ervoor gezien hoe stroef het contact was tussen Peter en de politie. Toen hij bijvoorbeeld te horen kreeg dat hij op de dodenlijst van Taghi stond en hij wilde weten wie de bron daarvan was. ‘Ja, dat kunnen we niet zeggen’, zeiden ze toen. Terwijl hij wilde weten hoe betrouwbaar die bron was, niet om er achteraan te gaan of iets dergelijks. Het verstrekken van belangrijke informatie was een drama. Peter kreeg niet te horen waar hij als beoogd slachtoffer recht op had om een goede inschatting van de situatie te kunnen maken. Ik heb al eerder gezegd dat Peter is afgeslacht omdat het systeem faliekant heeft gefaald. Dat staat nu zwart-op wit.” ,,Dat de overheid steken heeft laten vallen is zeer kwalijk maar het verbaast me niet. Eigenlijk zijn alle signalen genegeerd. Bijvoorbeeld het signaal van die garagehouder die een paar dagen voor de aanslag zei dat hij gezien heeft dat Peter werd achtervolgt. Ze zeiden dat ze de beelden daarvan hebben bekeken en niks hebben gezien. Maar ik heb toch echt die beelden zelf gezien waarop de man die op de dag van de aanslag als chauffeur diende, achter Peter aanloopt. En wanneer Peter de garage ingaat, gebruikt die man het glas van een raam tegenover de garage om Peter in de gaten te houden. Ik zeg niet dat ze helemaal niet naar die bewakingsbeelden hebben gekeken, maar welke beelden waren dat dan?”

Volledig scherm Derk Wiersum werd in september 2019 geliquideerd. © ANP / ANP

De liquidaties van Reduan, Wiersum en De Vries schokten de maatschappij diep. Allemaal het gevolg van het feit dat Nabil B. zich begin 2017 bij justitie meldde om te praten over een rol als kroongetuige. Voor justitie een gouden kans in de strijd tegen staatsvijand nummer één Ridouan Taghi, maar ook meteen een reden om zeer bezorgd te zijn over de veiligheid van tal van betrokkenen. En toch werden in de jaren daarna drie moorden gepleegd door voor Nederlandse begrippen haast ongekend zijn.

Op 24 augustus 2021, ruim een maand na de dood van Peter R. de Vries, vroeg de minister van Justitie om een onderzoek naar de moorden. In een uitgelekt conceptrapport van OVV, bleek een maand geleden al dat politie en Openbaar Ministerie herhaaldelijk waren gewaarschuwd voor wraakacties door de bende Taghi, maar door ‘systeemfouten’ leidde dat niet tot betere beveiliging van De Vries, Wiersum en de broer van kroongetuige.

Cruciale aanwijzingen bleven buiten beeld

In het rapport beschrijft de OVV gedetailleerd welke contacten er waren tussen veiligheidsbeambten van overheidsdiensten en de drie doelwitten in aanloop naar hun dood. Hele eenheden werkten langs elkaar heen: ‘Zelfs cruciale aanwijzingen vanuit de recherche bleven buiten beeld van de teams die de dreigingsanalyes maakten. Dit is het gevolg van silo’s binnen de politie (…) waardoor uitwisseling van informatie tussen politieonderdelen niet of moeizaam tot stand komt.’ Met ‘silo’s’ wordt verkokering bedoeld, eenheden die met hetzelfde onderwerp bezig zijn maar dit onderling niet van elkaar weten.’

Met name de beveiligings- en informatietak van de politie, verantwoordelijk voor het maken van dreigingsanalyses, zou ‘doof’ zijn geweest voor waarschuwingen voor het geweld van de Taghi-bende.

Minister Yeşilgöz: ‘Er wordt gewerkt aan beveiliging op maat’

Minister Yeşilgöz (VVD, Justitie) zegt in een reactie het rapport te bestuderen en binnen twee maanden met een reactie te komen. Ze merkt wel op dat de afgelopen jaren ‘al stevige verbeteringen’ zijn gedaan aan het het stelsel van bewaken en beveiligen. ,,De toegenomen dreiging, specifiek uit de georganiseerde criminaliteit, maakt dat het aantal personen en objecten dat langdurig – soms zelfs vele jaren – intensief bewaakt en beveiligd wordt fors toegenomen is. Daarom zijn er sinds 2021 miljoenen extra geïnvesteerd zodat er meer capaciteit komt om mensen te bewaken en beveiligen, staat de te beveiligen persoon nu meer centraal en wordt er gewerkt aan beveiligingsmaatregelen op maat.”

