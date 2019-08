Onderzoeksraad start onderzoek naar instorten dak AZ-stadion

Met het onderzoek wil de Raad achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn om zo lessen te trekken voor de toekomst. Hierbij kijkt de Raad naar zowel het ontwerp en de vergunningverlening als naar de bouw van het stadion, het onderhoud en het beheer.



,,We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede”, aldus een woordvoerster van de raad.