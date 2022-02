‘Ongekende agressie’ bij verkeersruzie in Amsterdam, automobilist ramt wagen opzettelijk

Corona zorgt voor tranen bij reisonder­ne­mer John: ‘Afscheid genomen van mensen met dienstver­band van 30 jaar’

John Goverde wil zijn verhaal best doen, mailt hij terug op de vraag of hij open staat voor een interview over weer een zwaar jaar dat corona zijn reisbureau Pelikaan Travel Group heeft bezorgd. In zijn e-mail neemt hij alvast een schot voor de boeg: ‘Ik heb het in een personeelsmemo kort samengevat: het waren dríe mooie maanden’.

