Ongelijkheid groeit: leegloop scholen in provincie en regio, juist lerarentekort in Randstad

De komende twintig jaar lopen veel scholen in het noorden, oosten en zuiden van het land leeg, terwijl het aantal schoolgaande kinderen in de Randstad en Midden-Nederland juist stijgt. Daar zorgt het voor een extra groot lerarentekort, dat juist in deze gebieden nu al heel omvangrijk is.

Deze ontwikkelingen blijken uit een analyse van de schattingen van de toekomstige leerlingaantallen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De komende decennia groeien de verschillen tussen krimpregio’s met steeds minder (jonge) bewoners en stedelijke gebieden in het westen van het land waar het alsmaar voller wordt.

Bij de start van het nieuwe schooljaar — maandag is de regio midden als eerste aan de beurt — telt Nederland 1,4 miljoen kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Over twintig jaar is dat bijna twintig procent meer: ruim 1,6 miljoen. Ook het middelbaar onderwijs gaat groeien, tot meer dan 1 miljoen leerlingen in 2042. Dat komt mede doordat kinderen meer jaren op school doorbrengen: het aantal havisten groeit harder dan gemiddeld, het aantal vmbo’ers stijgt iets minder hard.

De langjarige DUO-prognoses voorspellen grote regionale verschillen. In het Limburgse Simpelveld bijvoorbeeld daalt het aantal basisschoolkinderen met ruim een kwart en op Vlieland zelfs bijna de helft. De provincies Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben bijna alleen maar krimpgemeenten. Uitschieter is bijvoorbeeld de stad Enschede, waar het aantal leerlingen in 2042 naar verwachting bijna een vijfde lager ligt dan nu.

Zorgen

Tegelijk voorziet DUO in Waddinxveen een stijging van het aantal scholieren met bijna twee derde. En die stijging is in meer gemeenten in met name de Randstad te verwachten, zoals in Westland (+20 procent) en Vijfheerenlanden (+18 procent).

Dat zal leiden tot een nog groter tekort aan leraren. Afgelopen jaar was er in het basisonderwijs al een tekort van bijna 10.000 docenten. In het voortgezet onderwijs is bijna twee derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat de problemen in het basisonderwijs in de Randstad, en dan met name in de vier grote steden en Almere, het grootst zullen zijn. In het voortgezet onderwijs zijn er tekorten in specifieke vakken, zoals natuur- en scheikunde, (klassieke) talen en informatica.

Juist vanwege de grote verschillen tussen regio’s zegt het ministerie te gaan inzetten op ‘versterking van de regionale samenwerking’. ,,Samenwerking tussen schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de beroepsgroep in de regio is hard nodig, omdat de omvang van de tekorten en de context verschillen, individuele schoolbesturen dit vraagstuk niet alleen kunnen oplossen én de aanpak om samenwerking en solidariteit vraagt”, klinkt het.

Vergrij­zing en ontgroe­ning in de gebieden aan de randen van het land werken door in het hele maatschap­pe­lij­ke en economi­sche ecosysteem Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde in Groningen, onderzoekt de verschillen tussen krimpregio’s en stedelijke gebieden. Hij zegt: „De DUO-prognoses raken in de eerste plaats de onderwijssector, maar signaleren demografische verschuivingen die een veel bredere impact hebben: vergrijzing en ontgroening in de gebieden aan de randen van het land werken door in het hele maatschappelijke en economische ecosysteem.”

De veranderende bevolkingssamenstelling is volgens Van der Berg enerzijds zorgelijk. „Anderzijds is het positief dat we deze ontwikkelingen dus al van relatief ver kunnen zien aankomen. Nu is de tijd om hierop te anticiperen, en met elkaar te bepalen wat we met deze vooruitzichten willen doen. Het gaat namelijk over de leefbaarheid en brede welvaart van heel Nederland, dit is geen kwestie van de Randstad tegen de rest.”

Ongelijkheid

De Onderwijsraad stelde afgelopen juni dat het lerarentekort niet alleen een probleem is van scholen die hier het hardst door worden geraakt. Ook benadrukte het adviesorgaan dat dit de kansenongelijkheid in het onderwijs niet verder mag vergroten. „Tegengaan van sociale ongelijkheid moet daarom meewegen bij de keuzes voor en uitwerking van handelingsopties”, adviseerde de Onderwijsraad om die reden.

Mbo krimpt

Daar waar het basis- en middelbaar onderwijs de komende tijd groeien, krimpt het mbo juist, en met name in gebieden buiten de Randstad. Het middelbaar beroepsonderwijs telt volgens de DUO-prognose 6,4 procent minder studenten in 2037 dan nu. Volgens hoogleraar demografische transitie en arbeidsmarkt Frank Cörvers, die verbonden is aan Maastricht University, betekent dat dat de tekorten in de zorg buiten de Randstad dubbel voelbaar zijn.

„Het tekort aan praktisch opgeleiden in bepaalde gebieden hoeft geen probleem te zijn als de vraag kleiner wordt”, legt Cörvers uit. „Probleem is dat die vraag juist gaat toenemen buiten de Randstad. Dit komt door de toenemende vergrijzing. Daardoor is de vraag naar zorg groter in regio’s buiten de Randstad. Dit en de afnemende vergroening gaan ervoor zorgen dat in die gebieden buiten de Randstad het tekort aan zorgmedewerkers nog extra voelbaar is en dat is heel zorgelijk.”

Cv-ketels

Als het aan voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland ligt, zou de oproep voor meer praktisch opgeleiden buiten de Randstad een noodkreet moeten zijn. ,,Als je nu een cv-ketel wil laten vervangen, kom je al op een wachtrij te staan. Als het aantal praktisch geschoolden afneemt, worden die rijen alleen maar langer en langer. De zorg en de techniek zijn de twee sectoren die Nederland overeind moeten houden. Zonder praktisch geschoolden gaan we de energietransitie doelen nooit halen, dan verzuipt Nederland”, waarschuwt Terpstra.

„Tien jaar geleden hadden we nog nooit van een zonnepanelenlegger gehoord. En zo komen er allemaal nieuwe beroepen met de energietransitie bij. Accu’s zullen uit elektrische auto’s moeten worden vervangen, bruggen en tunnels moeten worden onderhouden. Die ontwikkelingen gaan niet alleen de consument raken, maar de hele maatschappij.”