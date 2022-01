Ongeloof bij Efteling om uitspraak rechter over maximaal aantal bezoekers: ‘Niet verwacht‘

De Efteling had de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, die vrijdag bepaalde dat het park jaarlijks echt niet meer dan 5 miljoen bezoekers mag ontvangen, niet zien aankomen. Dat zegt het attractiepark in een reactie.

De rechter stelde vast dat de provincie Noord-Brabant er daadwerkelijk op moet toezien dat de Efteling zich aan het maximaal aantal bezoekers houdt. Dat staat zo vastgelegd in de natuurvergunning. Omwonenden maakten er een zaak van nadat de het attractiepark in Kaatsheuvel enkele jaren op rij over de 5 miljoen bezoekers ging. De provincie verzuimde vervolgens te handhaven, waarna de rechter er aan te pas moest komen om het af te dwingen.

Stikstofuitstoot

Het draait allemaal om stikstofuitstoot. Die is bij meer bezoekers hoger (want meer verkeersbewegingen) en dat zou nadelige gevolgen hebben voor de naastgelegen Loonse en Drunense Duinen. De Efteling had ‘niet verwacht’ dat het zover zou komen. ,,Omdat we veel maatregelen treffen om stikstofdepositie te verminderen en dat maken we ook goed inzichtelijk”, reageert een woordvoerster van het park. De rechter ging daar dus niet in mee.

De Efteling heeft in september 2020 een nieuwe vergunningaanvraag gedaan. Die procedure noemt het park nu ‘uitdagend’. Onder andere vanwege ‘wisselende wetgeving rondom stikstof’. Het park voegt er nog aan toe dat in 2020 en 2021 de huidige vergunning sowieso niet is overtreden, omdat er niet meer dan 5 miljoen bezoekers zijn geweest door coronamaatregelen.

Moeten de deuren daadwerkelijk dicht?

Het attractiepark zegt samen met de provincie nog te moeten bekijken wat de mogelijke consequenties zijn van de rechterlijke uitspraak. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag of het daadwerkelijk zover komt dat de Efteling de deuren vroegtijdig moet sluiten omdat ze al aan 5 miljoen bezoekers zit. Dit jaar zal dat waarschijnlijk opnieuw door coronaregels nog niet het geval zijn, het jaar erop is mogelijk de nieuwe vergunning al van kracht.

Voor de provincie was het nog te vroeg om te reageren. Een woordvoerster laat weten dat de uitspraak eerst bestudeerd moet worden om de gevolgen in beeld te krijgen. Daarna beslist Brabant op welke manier ze er een vervolg aan geeft. De rechter heeft de provincie 10 weken de tijd gegeven.