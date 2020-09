Ongeloof in Brabants dorp nadat cafébezoeker op zes jongens inrijdt: ‘Leek wel een film’

Anderhalve meter afstand? Niet op het fanplein van Willem II, gemeente grijpt niet in

24 september TILBURG - Terwijl het aantal coronabesmettingen in rap tempo toeneemt, de ziekenhuizen weer langzaam volstromen en de zorgen omtrent de tweede coronagolf groter worden, viert Tilburg feest. Want na 15 jaar wordt er weer Europees gevoetbald. Maximaal 800 supporters mochten samenkomen op het Olympiaplein in aanloop naar het duel met Rangers. Coronamaatregelen lijken even niet te gelden, de gemeente Tilburg steekt haar kop in het zand.